МИД РФ и ОБСЕ подтвердили безальтернативность Минских соглашений

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау была подтверждена безальтернативность Минских соглашений, сообщают РИА Новости.

"Мы подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения минского комплекса мер и рассчитываем, что действующее председательство, в том числе через своего специального представителя в Украине и в контактной группе, будет содействовать движению в этом направлении - как можно более скорому и как можно более ответственному", - сказал Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что главное сейчас - "обеспечить прямой диалог Киева с Донецком и Луганском". "Необходимо обеспечивать и непредвзятость наблюдения за ситуацией силами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ожидаем от ее руководства конструктивного рабочего взаимодействия с властями Донецка и Луганска, как того требует мандат этой миссии", - сказал Сергей Лавров.

В свою очередь Збигнев Рау заявил, что работа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продолжается, несмотря на вывод рядом государств своих наблюдателей, сообщает ТАСС.

По его словам, в ходе переговоров "возник вопрос о частичном выводе некоторыми странами своих наблюдателей". "Я со всей уверенностью констатировал, что такая ситуация не ведет к ограничению выполнения этой миссией своего мандата. Она по-прежнему выполняет свои обязательства", - сказал Збигнев Рау.-0-