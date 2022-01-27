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27 января 2022, 14:46

МИД РФ: модернизация ядерного оружия США рассчитана на его применимость в Европе

Фото из архива
Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США модернизирует свой ядерный арсенал с расчетом на большую применимость такого оружия в реальных условиях, в первую очередь в Европе. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Что касается модернизации, то в США последовательно реализуется кампания по обновлению фактически всех компонентов ядерного арсенала. Авиабомбы В61 в их новейшей модификации В61-12 будут обладать уменьшенной или варьируемой мощностью, но повышенной точностью. Возникает вопрос, в каких сценариях сдерживания оправдана подобная "калибровка"? Речь явно идет о ставке на "большую применимость" такого оружия в реальных условиях, прежде всего в Европе", - отметил Владимир Ермаков.

По его словам, инфраструктура НАТО позволяет оперативно развернуть ядерное оружие, способное достигать стратегические цели на территории России. Также ведется взаимодействие стран - членов НАТО в совместном ядерном планировании. "Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия", - заявил дипломат.

"Мы настаиваем, что совместные ядерные миссии НАТО должны быть незамедлительно прекращены, все американское ядерное оружие возвращено на национальную территорию США, а инфраструктура, позволяющая обеспечить его быстрое развертывание, ликвидирована. Данный аспект является одним из элементов пакета мер, предложенных нами Вашингтону в контексте рассмотрения тематики гарантий безопасности", - сообщил Владимир Ермаков.

Предложения РФ в адрес США и других стран НАТО включают не только встречный мораторий на развертывание наземных РСМД, но и работу над преодолением взаимных озабоченностей, отметил Владимир Ермаков. Он добавил, что в случае принятия необходимых политических решений в пользу таких совместных усилий углубленной проработкой технических вопросов могли бы заняться эксперты.

Дипломат также подчеркнул, что ракетный кризис неминуем, если не обеспечить сдержанность и предсказуемость в этой области. "Ранее выдвинутые нами инициативы по обеспечению сдержанности и предсказуемости в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. - Прим. ТАСС) долгое время игнорировались, а на натовском саммите в июне 2021 года они фактически были отвергнуты, - указал он. - Мы продолжаем настаивать на приоритетности достижения принципиального понимания о том, что необходимо безотлагательно заняться решением проблем, возникающих в указанной сфере. Иначе новых "ракетных кризисов" не избежать".

При этом, по его словам, Москва отмечает, что Соединенные Штаты ведут подготовку к развертыванию РСМД наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. "США продолжают осуществлять активную испытательную деятельность по перспективным наземным РСМД и ведут приготовления к их развертыванию в Европе и АТР. Все это происходит с молчаливого согласия или даже при поддержке членов НАТО", - сказал Владимир Ермаков.

Дипломат отметил, что прогресс в вопросе дальнейшего сокращения ядерного оружия возможен только на основе компромисса всех государств. Ермаков указал, что Россия твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана. "Мы длительное время последовательно продвигали идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки", - подчеркнул дипломат.-0-

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