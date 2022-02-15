МИД РФ назвал параноидальными спекуляции Запада вокруг белорусско-российских учений

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал параноидальными спекуляции Запада вокруг белорусско-российских учений, сообщает ТАСС.

"Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны, чтобы напасть с севера на Украину, захватить Киев. Там же все эти совершенно параноидальные сценарии публиковались многократно, причем солидными средствами массовой информации, к сожалению. Но, видимо, ажиотаж и та потребность, которую испытывают дирижеры и сценаристы всех этих действий, довлела и над средствами массовой информации", - сказал глава МИД РФ.

Сергей Лавров отметил, что возвращение российских войск в места постоянной дислокации происходит в соответствии с запланированным графиком независимо от истерики Запада из-за якобы готовящегося вторжения России на Украину.

"Насчет учений, которые Россия проводит, еще раз подчеркну особо, на своей собственной территории в соответствии со своими собственными планами - они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано. Мы об этом многократно говорили, - подчеркнул он. - И в том, что касается учений на западе страны, в том, что касается аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке либо совместных российско-белорусских учений, которые тоже развиваются и осуществляются строго в соответствии с заранее согласованным графиком. И делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова. Караван идет".-0-