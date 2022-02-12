МИД РФ об эвакуации западных посольств из Киева: США и Великобритания, видимо, знают о неких готовящихся в Украине силовых акциях

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. США и Великобритания, видимо, знают о неких готовящихся в Украине силовых акциях. Об этом завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации, что Россия сократила штат своих диппредставительств в Украине, сообщает БЕЛТА.

Мария Захарова напомнила, что слухи о якобы осуществленной эвакуации российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности The New York Times, почти месяц назад, во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов в Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек. "Как мы теперь понимаем, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств в Украине. Вчера об эвакуации объявил Израиль", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами в Украине - чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами - мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся в Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", - заявила официальный представитель МИД России.

"В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - проинформировала Мария Захарова.-0-