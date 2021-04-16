МИД РФ опубликовал имена чиновников США, которым запрещен въезд в Россию

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия закрывает въезд в страну бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону и экс-директору Центрального разведывательного управления Роберту Вулси. Об этом говорится в распространенной сегодня информации МИД РФ, сообщает ТАСС.

"Закрыт въезд Джону Болтону, бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН, и Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ", - информировали в дипведомстве.

Россия также закрыла въезд на территорию страны генеральному прокурору США Меррику Гарленду и директору Федерального бюро расследований Кристоферу Рэю. Помимо этого в списке американских граждан, которым запрещено въезжать в Россию, содержится еще шесть фамилий.

"В ответ на введенные администрацией США санкции против российских официальных лиц закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса", - отмечается в сообщении.

Первым номером в списке идет Мэррик Гарленд, шестым - Кристофер Рэй. В список также попали директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике, бывший постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.-0-

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