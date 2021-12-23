МИД РФ: Польша в ситуации с мигрантами нарушает права человека

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Польши в ситуации с мигрантами на границе с Беларусью - прямое нарушение положений договоров в области защиты прав человека, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

ЕСПЧ в период с 20 августа по 3 декабря 2021 года рассмотрел в общей сложности 47 ходатайств о применении обеспечительных мер по ситуации на польско-белорусской границе, поданных 198 заявителями. 44 запроса поданы против Польши, остальные - против Латвии и Литвы.

"То, что мы видим по картинкам, по тому, что доходит до информационного пространства, это сцены, в том числе и жестокости, и лишений, и применения специальных средств со стороны органов правопорядка и вооруженных сил Польши в отношении мигрантов. Это, конечно, вызывает очень четкие ассоциации. И если судить по этим кадрам, можно сказать, что налицо действительно нарушение положений международных договоров в области защиты прав человека со стороны той же самой Польши", - сказал Григорий Лукьянцев.

Дипломат добавил, что должного внимания также не получают заявления, опубликованные комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович, которая выразила обеспокоенность отсутствием полноценного доступа на территорию Польши для проведения мониторинга и деятельности международных гуманитарных организаций.

Прогнозировать развитие ситуации на границе Польши и Беларуси сложно, потому что отсутствует диалог между Евросоюзом и Минском, а без прямых контактов проблему миграционного кризиса не решить, заявил Григорий Лукьянцев. "Прогнозировать достаточно сложно, потому что в принципе отсутствует, как нам кажется, в данном случае главное - диалог между государствами ЕС, которые обвиняют Беларусь и отчасти Россию в провоцировании этого кризиса. И, соответственно, нет никакого диалога с белорусской стороной, между Польшей и Беларусью и ЕС, который выступает на стороне Польши. Они также не общаются с Беларусью. Но без прямых контактов между ними решить эту проблему сложно", - сказал дипломат.

Власти Беларуси оказывают беженцам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть беженцев решили вернуться на родину.-0-

МИД РФ призвал Запад принять беженцев с белорусско-польской границы