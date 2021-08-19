МИД РФ: приход талибов к власти в Афганистане - реальность, ее необходимо учитывать международному сообществу

Здание МИД РФ. Фото ТАСС
19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Приход талибов к власти в Афганистане - это реальность, которую необходимо учитывать международному сообществу. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.
Мария Захарова отметила, что талибы демонстрируют настрой на диалог с различными политическими силами внутри Афганистана. Она также подтвердила линию России на поддержание общенационального диалога в Афганистане.
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Мария Захарова отметила, что талибы демонстрируют настрой на диалог с различными политическими силами внутри Афганистана. Она также подтвердила линию России на поддержание общенационального диалога в Афганистане.
/Будет дополнено/.-0-