МИД РФ: Россия примет жесткие ответные меры на санкции Евросоюза

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия пообещала жесткие ответные меры на санкции Евросоюза. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Европейский союз решил поддержать нелегитимную практику США по введению односторонних ограничительных мер в отношении России, - констатировали в МИД РФ. - Вместо анализа произошедшего и критического осмысления своей роли в ситуации с ДНР и ЛHP в Евросоюзе прибегли к санкционному инструментарию. Ошибочно полагая, что он эффективен. Вопреки общепринятым международным нормам, есовские рестрикции затронули и представителя МИД России".

"Хотим еще раз напомнить. У западных стран нет монополии на международное право и на движущие силы международного развития. Ни ЕС, ни НАТО, как гласит ст. 8 принятой на саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года Хартии европейской безопасности, "не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния". Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такой международно-правовой прерогативой владеет только СБ ООН", - подчеркнули в МИД России.

"В случае с суверенными ДНР и ЛНР есовцы даже не потрудились вникнуть в историческую правду, - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Предпринять шаги по обеспечению законных интересов жителей Донбасса, их человеческого достоинства и стремления к мирной жизни на своей земле, которые откровенно нарушались на протяжении 8 лет. Где были представители Евросоюза, когда режим в Киеве вводил социально-экономическую блокаду ДНР и ЛНР, отдавал приказы об обстрелах городов юго-востока страны, убивая мирное население? Когда Верховная рада штамповала законы, откровенно ущемляющие права русскоговорящего населения Украины, открыто нарушая свои обязательства по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международному пакту о гражданских и политических правах, Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, Конвенции ООН о правах ребенка, Протоколу 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Рамочной Конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств, Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, документу Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению ОБСЕ и другим документам?"

Вместо этого, говорится в документе, Евросоюзом проводилась политика покрывательства ультранационалистического украинского режима, ответственного за разрушение своей собственной страны и дестабилизацию ситуации в Европе. "После открытой поддержки антиконституционного госпереворота на Украине в 2014 года ЕС в очередной раз предал европейские идеалы уважения фундаментальных прав и свобод человека, пытаясь наказать народы ДНР и ЛНР за их демократический выбор и самоопределение. Лицемерие возведено в ранг политики", - указала в МИД РФ.

Там также напомнили, что неоднократные сигналы российской стороны Киеву и его западным кураторам о необходимости остановить насилие в Донбассе, выполнить минский "Комплекс мер" услышаны не были. "Для них население ДНР и ЛНР - лишь разменная монета. Даже после признания Россией независимости этих республик обстрелы не только не прекратились, но и усилились. В этих условиях принято решение о проведении специальной военной операции, призванной остановить трагедию на Украине, которая началась после незаконного госпереворота в 2014 году", - говорится в документе.

"Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры", - заявили в МИД России.-0-