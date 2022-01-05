МИД РФ: Россия выступает за решение проблем в Казахстане не через уличные беспорядки

5 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия выступает за решение проблем в Казахстане не через уличные беспорядки. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с событиями в Казахстане, сообщает БЕЛТА.

"Внимательно следим за событиями в братской соседней стране. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих", - говорится в сообщении.

В МИД России выразили надежду на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты.

"Поддерживаем связь с российскими загранучреждениями в Казахстане, - отметили в МИД РФ. - Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Республике Казахстан, нет".

"Продолжаем внимательно следить за развитием событий", - добавили в российском дипломатическом ведомстве.-0-