МИД РФ: события в Казахстане - инспирированная извне попытка подорвать целостность страны

6 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. МИД России рассматривает произошедшие события в Казахстане как инспирированную извне попытку подорвать целостность страны. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан, сообщает БЕЛТА.

"Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ напомнили, что 6 января Советом коллективной безопасности ОДКБ, в который входят главы государств и правительств государств - членов организации, в связи с обращением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принято решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. "Решение принято в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, которая предусматривает, что в случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную", - отметили в МИД РФ.

"Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей. Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в республике", - заявили в МИД РФ.-0-

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Фото Reuters