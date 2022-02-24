МИД РФ: спецоперация России в Украине не начало войны, а предотвращение войны глобальной

Мария Захарова. Фото пресс-службы МИД РФ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальная военная операция РФ в Украине не является началом войны, она призвана предотвратить глобальное противостояние и завершить боевые действия в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС. "Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась (в Донбассе. - Прим. ТАСС)", - сказала дипломат. Мария Захарова также подчеркнула, что Москва получила отказ Вашингтона от переговоров до начала операции в Украине. "Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США, в котором излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция", - сказала представитель МИД. По мнению Марии Захаровой, те переговоры, которые должны были состояться между РФ и США в феврале, но оказались отменены, коснулись бы украинского кризиса. "Американская сторона отказалась от ведения дальнейших переговоров, это переговоры в том числе по безопасности, глобальной стратегической стабильности, нынешнего положения дел, и без Украины бы не обошлось", - отметила она. Президент России Владимир Путин сегодня утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!