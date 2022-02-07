МИД РФ указал на сигналы о готовящейся провокации на Украине

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истерика в западных СМИ по поводу ситуации вокруг Украины говорит о том, что идет подготовка провокации. Об этом сегодня заявила в эфире "Первого канала" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет газета "Известия".

Говоря о недавней публикации агентства Bloomberg про Украину, она обратила внимание, что для опубликования подобной статьи необходимо пройти много внутренних редакционных фильтров. Все свидетельствует о подготовке "части провокационных действий", отметила она.

"Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций", - поделилась мнением представитель МИД РФ. Она напомнила, что истерика Запада длится два месяца.

"Больше хочу сказать. Вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт "Блумберга", который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе", - сказала дипломат. По ее словам, это свидетельствует о готовности материалов "на все случаи жизни" и это не зависит от реальности.

6 февраля советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может "вторгнуться на Украину" в любой момент.

Западные политики и СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала заявления о предполагаемом "вторжении" в соседнюю страну.-0-