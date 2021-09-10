МИД РФ заявил о неопровержимых доказательствах вмешательства цифровых гигантов США в выборы в Госдуму

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел России заявило о наличии неопровержимых доказательств вмешательства цифровых гигантов США в предстоящие выборы в Госдуму, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол США в Москве Джон Салливан для беседы с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. "Было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.-0-