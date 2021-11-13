МИД России: беженцы могут обращаться в ЕСПЧ из-за притеснения со стороны ЕС

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы, которые находятся на границе Беларуси и Польши, могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за притеснения со стороны стран Евросоюза. Об этом заявил ведущим российским информагентствам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, передает ТАСС.

Дипломату был задан вопрос о применении силовых методов польской стороной в отношении мигрантов. Он отметил, что существует европейская Конвенция по правам человека, где надзирающим органом является Европейский суд по правам человека. "Совершенно не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства. Известна ситуация, когда за секретные тюрьмы ЦРУ пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу, эти жалобы рассматривались. То есть привязка к гражданству не обязательна, главное - место совершения соответствующего нарушения прав человека и участие того или иного государства в соответствующем международном договоре", - сказал Григорий Лукьянцев.-0-