МИД России: Москва решительно осуждает новые ограничительные меры Запада против Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва решительно осуждает новые ограничительные меры, принятые 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой в отношении Беларуси, и считает соответствующие рестрикции нелегитимными. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном сегодня на сайте российского министерства, сообщает ТАСС.

"Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Беларуси, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан", - говорится в сообщении.

Новые санкции Запада против Беларуси имеют политическую окраску и представляют собой пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства, отмечается в комментарии.

"Введенные против Беларуси санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики, - отметила дипломат. - Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной цветной революции.

Россия призывает Запад проявить цивилизованный подход и начать практическое урегулирование миграционного кризиса в сотрудничестве с Минском, отметили в ведомстве.-0-