МИД России обвинил США в двуличии из-за ядерного оружия в Европе

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад вместо того, чтобы опасаться гипотетической угрозы размещения российского ядерного оружия в Беларуси, лучше бы задумался о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия США, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Ранее в Госдепартаменте США выразили предположение, что изменение Конституции Беларуси может привести к размещению ядерных сил России на территории страны, что якобы создаст угрозу безопасности Европы.

"Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России", - сказал Владимир Ермаков в ответ на просьбу прокомментировать заявления госдепартамента.

По его словам, участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия" "Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны", - подчеркнул российский дипломат.

О том, что Минск готов разместить у себя такое вооружение, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости в конце ноября.

Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, это высказывание Александра Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. В свою очередь пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков указал, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет действия по балансировке ситуации.

После распада СССР на белорусской территории остались десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Их вывод стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.

Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранились и готовы к использованию.-0-