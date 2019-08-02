МИД России официально подтвердил прекращение ДРСМД

2 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. МИД РФ официально подтвердил, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с 2 августа по инициативе США.
"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Действие договора распространялось лишь на США и Россию. Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД с 2 февраля. Москва вслед за Вашингтоном приостановила участие, оставив за собой право зеркально действовать в вопросах наземных РСМД.
Как сообщалось ранее, 2 августа США официально покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.-0-
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