МИД России призвал Литву соблюдать права человека в отношении мигрантов

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. МИД России призвал Литву соблюдать международные стандарты в сфере прав человека в отношении мигрантов. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в связи с нарушением прав человека в Литве, опубликованном на сайте МИД РФ, сообщает БЕЛТА.

В МИД России обратили внимание на выступление на конференции в Вильнюсе еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, в котором власти Литвы подвергнуты серьезной критике за нарушения прав человека. "По оценкам Брюсселя, литовская практика выдавливания беженцев "идет вразрез с правовой системой ЕС", а сами подобные действия против мигрантов незаконны, - говорится в комментарии. - Одновременно свидетельства вопиющего пренебрежения основными правами человека представлены и в недавнем отчете литовского парламентского омбудсмена Эрика Леонайте. В нем, в частности, констатируется, что условия содержания беженцев в бывшей Кибартайской тюрьме, а ныне - Центре регистрации иностранцев приравниваются к бесчеловечным и противоречат положениям Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Отмечается, помимо прочего, что на нелегалов оказывается психологическое давление с целью вынудить их возвратиться на родину".

"В очередной раз мы становимся свидетелями того, как в стране, называющей себя эталоном демократии и пытающейся учить "демократическим стандартам" других, грубо нарушаются даже самые базовые права человека", - заявили в МИД РФ.

"Призываем Вильнюс неукоснительно соблюдать все международные стандарты в правочеловеческой сфере по отношению к тем, кто не по своей воле попал в сложнейшую гуманитарную ситуацию", - говорится в комментарии.-0-