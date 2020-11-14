МИД России призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для сохранения культурных ценностей в Карабахе можно привлечь экспертов по рекомендации Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявила РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Элеонора Митрофанова.

"С вовлечением ЮНЕСКО в процесс сохранения объектов культурного наследия в Нагорном Карабахе будет не так просто", - сказала Элеонора Митрофанова, занимавшая ранее в том числе должность постпреда России при ЮНЕСКО. По ее словам, "на этой территории нет объектов Всемирного наследия".

"В то же время по специальной просьбе можно привлечь экспертов, рекомендованных Центром Всемирного наследия (ЮНЕСКО)", - подчеркнула посол по особым поручениям МИД РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил на онлайн пресс-конференции, что в налаживании мирной жизни в Карабахе, сосуществовании этноконфессиональных групп, возрождении культурных, культовых объектов, обеспечении их безопасного и уважительного функционирования огромную роль могут сыграть сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместе с организациями ООН, прежде всего такими как ЮНЕСКО.-0-