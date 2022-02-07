МИД Украины: Киев получил за последнее время от Запада более 1 тыс. т оружия и военного оборудования

7 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Объемы оборонного оружия и военного оборудования Украине со стороны Запада за последнее время превысили тысячу тонн. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина получает усиленную политическую и экономическую поддержку, а также поддержку в сфере безопасности. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в $1,5 млрд, а объемы доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования - более тысячи тонн", - сказал министр.

Дмитрий Кулеба отметил, что рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение и усиливают позицию Украины за столом переговоров.-0-