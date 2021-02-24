МИД Венесуэлы вручил ноты протеста дипломатам Испании, Нидерландов, Франции и ФРГ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Венесуэлы в ответ на введенные Евросоюзом санкции против Каракаса вручил ноты протеста представителям посольств Испании, Нидерландов, Франции и ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"У нас состоялась с ними (дипломатами указанных стран) встреча, на которой им были вручены ноты протеста", - заявил Арреаса, выступление которого транслировалось телеканалом Telesur.

Министр отметил, что власти Испании, Нидерландов, Франции и ФРГ являются инициаторами введения ограничительных мер в отношении Венесуэлы.

Ранее власти Боливарианской Республики объявили персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу. Она должна покинуть страну в течение 72 часов.-0-