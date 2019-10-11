Мигель Диас-Канель избран президентом Республики Куба

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мигель Диас-Канель 10 октября избран президентом Республики Куба абсолютным большинством голосов членов Национальной ассамблеи народной власти (кубинский парламент). Тайное голосование состоялось во время внеочередной сессии этого законодательного органа, сообщает латиноамериканское информационное агентство Пренса Латина .

На парламентской сессии, состоявшейся в Гаванском международном конференц-центре, также был избран вице-президент Кубы, им стал Сальвадор Вальдес Меса. Избрание президента и вице-президента страны состоялось в соответствии с положениями новой конституции, принятой на референдуме в феврале этого года. Она вступила в силу в апреле 2019 года.

На следующей законодательной сессии Мигель Диас-Канель должен представить парламенту Кубы членов Совета министров. У нового президента есть три месяца, чтобы предложить кандидатуры на должность премьер-министра и заместителя премьер-министра Кубы, а также губернаторов провинций. Все это новые должности, созданные в соответствии с новой конституцией страны.

Согласно новому основному закону Кубы президент является главой государства, верховным главнокомандующим вооруженными силами и возглавляет Совет национальной обороны. Он также может вносить предложения в Национальную ассамблею народной власти и Государственный совет по назначениям и отставкам премьер-министра и глав отдельных министерств, председателя народного верховного суда, генерального прокурора республики и председателя Национального избирательного совета, сообщает ТАСС.

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции на прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении, что составляет 73,3% от всех граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%. В числе ключевых изменений - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра.

В 2018 году Мигель Диас-Канель занял пост председателя Государственного Совета Кубы (высшего органа, исполняющего функции главы государства). После принятия новой конституции, которая восстановила пост президента, Мигель Диас-Канель продолжил занимать пост лидера государства. Срок его полномочий, в соответствии с конституцией, составляет четыре года. На этом посту он должен остаться по меньшей мере до 2023 года.-0-