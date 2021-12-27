Мигранты продолжают опасные попытки попасть в Евросоюз, более 30 человек погибли

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 270 беженцев были спасены в минувшие выходные в центральном Средиземноморье во время трех спасательных операций судов немецкой неправительственной организации Sea-Watch, пишет Euronews.

Мигранты из африканских и азиатских стран продолжают попытки попасть в Евросоюз разными путями. Отмечается, что также более 300 мигрантов были спасены береговой охраной Италии и доставлены в порты Сицилии.

По последним данным властей Греции, всего за последние несколько дней в греческих водах погибли более 30 человек. Местные власти винят в трагедиях контрабандистов, которые предпочитают отправлять мигрантов по опасному маршруту из Турции в Италию во избежание патрулей.-0-