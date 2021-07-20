Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Подмосковье

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 человек устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в Апрелевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Предварительно установлено, что ее участниками стали мигранты из Средней Азии. В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено", - сказал собеседник агентства.

Конфликт произошел в ночь на 18 июля. Точная причина устанавливается. В результате повреждено несколько припаркованных во дворе автомобилей. Местные жители вызвали полицию.

Эта драка между мигрантами стала третьей за прошлую неделю на территории Московского региона. Так, в ночь на 13 июля на Зеленодольской улице у метро "Кузьминки" в Москве произошла массовая драка с участием около 200 человек. Причиной столкновения стал межнациональный конфликт. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько пострадавших были госпитализированы. Полицейские задержали 103 человека. В отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушения правил въезда в РФ и нарушения режима пребывания в стране. Также будут составлены протоколы за нарушение порядка проведения собраний. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Часть участников драки находится под административным арестом.

14 июля появилась информация о том, что не менее десяти мигрантов из Средней Азии устроили массовую драку в Одинцове. К моменту прибытия полицейских участники драки скрылись.-0-