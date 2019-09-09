ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 сентября 2019
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:18 Организация легкоатлетического матча Европа - США соответствует самым высоким стандартам - Холодович Спорт
23:09 Легкоатлетический матч Европа - США объединяет людей из разных стран - Недосеков Спорт
22:59 Михаэль Шумахер будет лечиться в парижском госпитале В мире
22:29 Три человека погибли, один пострадал при стрельбе в Нидерландах В мире
22:10 Легкоатлеты Европы выигрывают у команды США после первого дня матча в Минске Спорт
22:07 Белоруска Татьяна Холодович заняла 2-е место в метании копья в матче Европа - США Спорт
21:39 Сотрудничество в области санитарной охраны территорий стран СНГ обсудят эксперты в Минске Общество
21:37 Белорусы в очередной раз доказали, что могут принимать состязания любого уровня - прыгунья с шестом Ирина Жук Спорт
21:36 Белорус Максим Недосеков выиграл соревнования прыгунов в высоту в матче Европа - США, показав лучший результат сезона в мире Спорт
21:27 "Динамо" располагает всем необходимым для успешного выступления - победительница забега на 400 м Спорт
21:20 Павел Файдек считает проведение матча Европа - США в Минске отличной идеей Спорт
21:14 Американским бегунам не было равных на дистанции 400 м в матче Европа - США Спорт
20:59 Белорусская бегунья Екатерина Корнеенко о своем выступлении: на результате сказалась усталость Спорт
20:52 КНДР рассчитывает возобновить переговоры с США в конце сентября В мире
20:46 Таджикистан и Беларусь наращивают реализацию совместных экономических проектов - посол Экономика
20:43 Европейцы стали лучшими в метании молота в матче Европа - США Спорт
20:33 Легкоатлетический матч Европа - США в Минске: итоги первого дня соревнований Спорт
20:24 Поддержка болельщиков помогает преодолеть волнение во время соревнований - бегунья Юлия Король Спорт
20:12 Белоруска Юлия Король заняла 6-е место в забеге на 800 м в матче Европа - США в Минске, победила британка Александра Белл Спорт
19:48 Американские бегуны заняли три первых места на 100 м в легкоатлетическом матче Европа - США Спорт
19:30 Британка Дэрилл Нейта выиграла забег на 100 м в матче легкоатлетов Европы и США в Минске Спорт
19:28 Экономисты разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки В мире
19:23 ЕЭК констатирует устойчивое развитие фармацевтической отрасли в ЕАЭС Общество
19:19 Выступление Президента Беларуси на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа - США Президент
19:09 "Талибан" обещает прекратить атаки на американцев после подписания мирного соглашения В мире
19:02 Прыгуньи с шестом открыли программу легкоатлетического матча Европа - США в Минске Спорт
19:01 Новый сезон в Белгосфилармонии: от классики и хоровых песнопений до популярной и народной музыки Культура
18:34 Лукашенко предложил провести следующий легкоатлетический матч Европа - США снова в Минске Президент
18:30 Внесены изменения в работу по формированию национальных и сборных команд Беларуси по видам спорта Президент
18:26 Лукашенко: спортивные встречи глобальных игроков способны менять политическую ситуацию к лучшему Президент
Все новости
Все новости
В мире
09 сентября 2019, 22:59

Михаэль Шумахер будет лечиться в парижском госпитале

Фото Reuters
Фото Reuters

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автогонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер перевезен из Швейцарии, где он находился на лечении до сих пор, в Париж. Об этом сообщил 9 сентября телеканал BFM.

По его информации, Шумахера перевезли в госпиталь имени Жоржа Помпиду на южной окраине Парижа. Лечением гонщика занимается профессор Филипп Менаше.

В декабре 2013 года Шумахер пострадал при падении во время катания на горных лыжах в Мерибеле - получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле на берегу Женевского озера.-0-

Теги
знаменитость медицина Франция
Новости рубрики В мире
Фото Twitter Три человека погибли, один пострадал при стрельбе в Нидерландах
Цой Сон Хи. Фото gerchikco.com КНДР рассчитывает возобновить переговоры с США в конце сентября
Фото Pixabay Экономисты разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Фото rusevik.ru "Талибан" обещает прекратить атаки на американцев после подписания мирного соглашения
Фото vybor.news Вступил в силу закон об отсрочке Brexit
Скриншот из видео BBC В Китае более 455 тыс. человек находятся в зоне риска из-за тайфуна "Линлин"
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: спортивные встречи глобальных игроков способны менять политическую ситуацию к лучшему
Легкоатлетический матч Европа - США в Минске: итоги первого дня соревнований
"Белгосстрах" рассказал о новациях в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве
Жаркая новость осени: летняя рассрочка от "Дана Холдингз" на срок до 10 лет продлена!
Топ-новости
Церемония открытия легкоатлетического матча Европа - США в Минске
Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году
Внесены изменения в работу по формированию национальных и сборных команд Беларуси по видам спорта
Белорус Максим Недосеков выиграл соревнования прыгунов в высоту в матче Европа - США, показав лучший результат сезона в мире
Лукашенко предложил провести следующий легкоатлетический матч Европа - США снова в Минске
Легкоатлеты Европы выигрывают у команды США после первого дня матча в Минске
Президент Литвы высказался за политический диалог с Беларусью
Пора собирать урожай побед! Завтра будут разыграны призы 128-го тура игры "Удача в придачу!"
Госкомимущество рассчитывает на создание первой госкорпорации в ближайшее время
Твердые коммунальные отходы будут сжигать на Минской ТЭЦ-4
Пресс-конференция о переписи населения Беларуси пройдет в БЕЛТА 11 сентября
Рыцари, мотокаскадеры, кавер-группы и балет - как Минск отметит День города
"Людей травить не будем" - Анатолий Лис о строительстве аккумуляторного завода в Бресте
Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 10 сентября
Соболенко и Мертенс одолели Азаренко и Барти в финале парного разряда на US Open, выиграв свой первый турнир серии "Большого шлема"
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.