Михаэль Шумахер будет лечиться в парижском госпитале

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автогонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер перевезен из Швейцарии, где он находился на лечении до сих пор, в Париж. Об этом сообщил 9 сентября телеканал BFM .

По его информации, Шумахера перевезли в госпиталь имени Жоржа Помпиду на южной окраине Парижа. Лечением гонщика занимается профессор Филипп Менаше.

В декабре 2013 года Шумахер пострадал при падении во время катания на горных лыжах в Мерибеле - получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле на берегу Женевского озера.-0-