Михаэль Шумахер пошел на поправку

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние здоровья знаменитого немецкого гонщика Михаэля Шумахера улучшилось. Спортсмен уже не прикован к постели, сообщает британское издание Daily Mail.

Шумахер самостоятельно дышит. Гонщику необходимо дорогостоящее лечение. В неделю на его лечение уходит более 50 тыс. фунтов. Шумахер находится в своих апартаментах недалеко от Женевского озера в Швейцарии. Врачи не исключают, что в скором времени его придется перевозить в клинику в Далласе (США).

Шумахеру 49 лет, он семь раз становился чемпионом мира. 21 декабря 2013 года пилот "Формулы-1" получил тяжелую травму, катаясь на горных лыжах.-0-