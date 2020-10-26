Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист России Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 года колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом, рассчитывает на смягчение приговора в кассационной инстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

В четверг Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии. Суд второй инстанции учел возмещение морального вреда потерпевшим и снизил срок наказания артисту.

Защита Ефремова заявляла о намерении обжаловать это решение в следующей инстанции. Артист надеялся на снижение наказания на три года или избрание местом его отбывания колонии-поселения. Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции.-0-