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26 октября 2020, 00:20

Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора

Михаил Ефремов. Фото ТАСС
Михаил Ефремов. Фото ТАСС

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист России Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 года колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом, рассчитывает на смягчение приговора в кассационной инстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

В четверг Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии. Суд второй инстанции учел возмещение морального вреда потерпевшим и снизил срок наказания артисту.

Защита Ефремова заявляла о намерении обжаловать это решение в следующей инстанции. Артист надеялся на снижение наказания на три года или избрание местом его отбывания колонии-поселения. Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции.-0-

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