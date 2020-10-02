Михаил Ефремов подал новую жалобу на приговор суда

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артист Михаил Ефремов подал новую жалобу на свой приговор, в которой раскаялся в содеянном и заявил о давлении со стороны адвоката Эльмана Пашаева, отговорившего актера от признательных показаний. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте жалобы актер подчеркнул, что видеообращение с извинениями он записал до вступления Пашаева в дело и по собственной инициативе. "Я записал обращение к потерпевшим, которое было показано по телевидению. Моей позицией в этот момент было покаяние и раскаяние. А потом появился Пашаев, он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведет к благополучному исходу по данному делу. Моя задача - во всем с ним соглашаться", - сказано в жалобе. Ранее Пашаев говорил, что именно он посоветовал записать обращение.

В Пресненский суд Москвы уже поступило заявление Ефремова об отказе от услуг адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской, в котором он также просит снять с рассмотрения жалобы, поданные ими ранее, и рассматривать лишь жалобы его новых адвокатов. Пашаев в жалобе просил отменить приговор. Актер и его новые защитники просят приговор смягчить и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Решение о том, снимать ли с рассмотрения жалобы Пашаева и Шаргородской, будет принято позднее.-0-