Михаила Ефремова отправили из СИЗО в колонию

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в ДТП, отправлен из СИЗО-5 ("Водник") в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Москве.

"Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания", - сообщили ТАСС в управлении. Там не назвали место, куда отправлен отбывать наказание Ефремов, отметив, что согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Сам Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр либо отправиться в колонию в Чувашии, так как оттуда его корни.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.-0-