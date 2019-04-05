Мик Джаггер идет на поправку после операции на сердце

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75-летний музыкант британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер идет на поправку после операции по замене сердечного клапана. Об этом он написал в своем официальном твиттер-аккаунте, сообщает БЕЛТА.

"Спасибо всем за ваши слова поддержки, я чувствую себя намного лучше и иду на поправку. Также огромное спасибо всему персоналу клиники за прекрасную работу", - написал музыкант.

Мику Джаггеру прооперировали сердце Сейчас Джаггер восстанавливается после перенесенной операции, возможно, его выпишут через неделю. Однако, как ранее сообщал портал Drudge Report, планируется, что музыкант вновь выйдет на сцену лишь к лету.

В конце марта The Rolling Stones перенесли концертный тур по городам США и Канады, который должен был продлиться с 20 апреля по 29 июля. Сейчас Мик Джаггер восстанавливается после перенесенной операции. Планируется, что музыкант вновь выйдет на сцену лишь к лету.

Группа The Rolling Stones была создана в 1962 году и стала одной из самых популярных, конкурируя даже с The Beatles. За годы своего существования коллектив выпустил около 50 студийных и концертных альбомов, тираж которых превысил 250 млн экземпляров.-0-