Мик Джаггер идет на поправку после операции на сердце

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75-летний музыкант британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер идет на поправку после операции по замене сердечного клапана. Об этом он написал в своем официальном твиттер-аккаунте, сообщает БЕЛТА.
"Спасибо всем за ваши слова поддержки, я чувствую себя намного лучше и иду на поправку. Также огромное спасибо всему персоналу клиники за прекрасную работу", - написал музыкант.
В конце марта The Rolling Stones перенесли концертный тур по городам США и Канады, который должен был продлиться с 20 апреля по 29 июля. Сейчас Мик Джаггер восстанавливается после перенесенной операции. Планируется, что музыкант вновь выйдет на сцену лишь к лету.
Группа The Rolling Stones была создана в 1962 году и стала одной из самых популярных, конкурируя даже с The Beatles. За годы своего существования коллектив выпустил около 50 студийных и концертных альбомов, тираж которых превысил 250 млн экземпляров.-0-
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