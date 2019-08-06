Микроавтобус и внедорожник столкнулись в Рязанской области: семь человек погибли

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сасовском районе Рязанской области РФ столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате семь человек погибли, в том числе ребенок, сообщает ТАСС.
Авария произошла сегодня около 05.00 по местному времени. По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя микроавтобуса, который двигался в сторону Москвы. Он выполнял частную перевозку людей.
Все пассажиры микроавтобуса, предположительно, были гражданами Таджикистана, сообщили в ГИБДД России. При столкновении пострадали восемь человек, они госпитализированы. Двое из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выехал врио начальника УГИБДД области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Рязанской области. Движение в районе ДТП не перекрывалось, осуществлялось в реверсивном порядке.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2899 BYN
|2.3 BYN
|2.303 BYN
|USD
|2.0563 BYN
|2.055 BYN
|2.057 BYN
|RUB
|3.1638 BYN
|3.145 BYN
|3.16 BYN