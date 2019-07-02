Микроавтобус с военными перевернулся в Грузии пострадали 14 человек

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус, перевозивший военнослужащих Сил обороны Грузии, перевернулся у курортного поселка Шекветили (край Гурия), сообщает 2 ТАСС. Травмы различной степени тяжести получили 14 солдат.
Микроавтобус направлялся из Батуми (Аджарская АР) в Сенаки (край Самегрело - Земо Сванети). Он выехал за пределы проезжей части и перевернулся.
Все пострадавшие госпитализированы. Здоровью пострадавших опасность не угрожает.-0-
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