Микроавтобус с военными перевернулся в Грузии пострадали 14 человек

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус, перевозивший военнослужащих Сил обороны Грузии, перевернулся у курортного поселка Шекветили (край Гурия), сообщает 2 ТАСС. Травмы различной степени тяжести получили 14 солдат.

Микроавтобус направлялся из Батуми (Аджарская АР) в Сенаки (край Самегрело - Земо Сванети). Он выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

Все пострадавшие госпитализированы. Здоровью пострадавших опасность не угрожает.-0-