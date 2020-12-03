Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на Кубани

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3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус "Газель", перевозивший школьников с места учебы, столкнулся с легковым автомобилем в Абинском районе Краснодарского края РФ, есть пострадавшие, сообщает ТАСС.
"По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan. "Газель" перевозила школьников с места учебы по маршруту", - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.
Источник в оперативных службах региона сообщил, что для осмотра в медицинские учреждения доставлены шесть человек, среди них есть несовершеннолетние.-0-