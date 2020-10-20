Микрофоны Трампа и Байдена на теледебатах будут отключать на время ответа оппонента

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидаты в президенты США на предстоящих 22 октября теледебатах получат возможность отвечать на вопросы модератора в полной тишине, не рискуя быть прерванным оппонентом. Соответствующее решение приняла Комиссия по президентским дебатам США, сообщает ТАСС.

Согласно нововведению, микрофон одного из кандидатов будет выключен на протяжении двух минут, отведенных его оппоненту на ответ ведущему. В общей сложности микрофоны действующего президента США Дональда Трампа и его соперника на выборах - кандидата от демократов Джозефа Байдена - будут отключены по шесть раз за вечер. После того, как каждый из политиков закончит излагать свою позицию по каждой из шести тем дебатов в отведенные на это две минуты, ведущий позволит им начать дискуссию.

Всего дебаты будут разбиты на шесть тематических сегментов по 15 минут. Кандидаты в президенты выскажутся по таким темам, как борьба с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной. Теледебаты начнутся в 21.00 по времени восточного побережья США (4.00 по минскому времени 23 октября) и будут продолжаться 90 минут без перерыва на рекламу.

Первые теледебаты Джозефа Байдена и Дональда Трампа состоялись 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Соперникам также давалось по две минуты на ответ на вопрос модератора без вмешательства оппонента, однако зачастую участники пренебрегали этим правилом. Спустя примерно 10 минут после начала дискуссии кандидаты перешли на личности. В Комиссии по президентским теледебатам заявили, что формат следующих прений будет изменен из-за поведения участников.

Второй раунд теледебатов был намечен на 15 октября в Майами (штат Флорида), однако в ночь на 2 октября Трамп написал в Twitter, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Позднее в тот же день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 5 октября он покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. В связи с диагностированием коронавируса у Дональда Трампа Комиссия по президентским теледебатам предложила провести второй раунд в дистанционном формате, однако президент заявил, что в таком случае не намерен участвовать в них, и мероприятие отменили.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.-0-