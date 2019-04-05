Мику Джаггеру прооперировали сердце

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75-летнему музыканту британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру успешно заменили искусственный сердечный клапан в одной из клиник Нью-Йорка, сообщает журнал Billboard .

Сейчас Джаггер восстанавливается после перенесенной операции, возможно, его выпишут через неделю. Однако, как ранее сообщал портал Drudge Report, планируется, что музыкант вновь выйдет на сцену лишь к лету.

1 апреля Джаггер в Twitter заявил, что The Rolling Stones отложила концертный тур по городам США и Канады, который должен был продлиться с 20 апреля по 29 июля.

Группа The Rolling Stones была создана в 1962 году и стала одной из самых популярных, конкурируя даже с The Beatles. За годы своего существования коллектив выпустил около 50 студийных и концертных альбомов, тираж которых превысил 250 млн экземпляров.-0-