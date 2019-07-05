Миллиардер из США погиб при крушении вертолета в районе Багамских островов

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский миллиардер Кристофер Клайн находился на борту вертолета, который разбился в районе Багамских островов. Клайн и еще шесть человек погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на американский интернет-ресурс
По данным портала, эту информацию подтвердили знакомые миллиардера. Миллиардер проживал в американском штате Западная Вирджиния. По оценкам журнала Forbes, его состояние превышало $1,8 млрд.
Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на представителей полиции на Багамских островах, что при авиакатастрофе погибли семь человек. Вертолет направлялся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида. Все погибшие были гражданами США.-0-
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