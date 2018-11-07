Миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву юстиция Монако предъявила обвинение в коррупции. Его выпустили на свободу под юридический контроль. Об этом сообщило 7 ноября ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. По данным агентства, обвинение получили еще три фигуранта этого дела.

Эту информацию ТАСС подтвердила региональная газета Nice-Matin со ссылкой на прокурора Монако Сильви Пети-Леклер. Прокурор заявил, что он на данный момент не располагает точным текстом обвинения, но подтвердил, что Рыболовлев освобожден из-под стражи, но будет находиться под юридическим контролем.

Обвинения предъявлены также Кристине и Антуану Нармино, жене и сыну бывшего главы юстиции Монако Филиппа Нармино, обвиненного в коррупции ранее. Обвинения предъявлены адвокату Рыболовлева Татьяне Бершеде. Все они выпущены на свободу, но будут находиться под юридическим контролем.-0-