Миллионы американцев в условиях пандемии не могут получить помощь из-за отсутствия страховки

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения США в условиях распространения коронавируса столкнулась с двумя серьезными проблемами: нехваткой медоборудования и отсутствием страховки у миллионов американцев, сообщает Euronews.

Система медицинской помощи в стране такова, что у многих граждан США страховки нет. Кто и за какие деньги будет их лечить от недуга, пока неизвестно.

На эту тему во время своего ежедневного брифинга в Белом доме высказался президент США Дональд Трамп. "Мы стараемся сейчас провести новые правила через Конгресс, чтобы утвердить процедуру, которая позволит этим людям получить деньги и ими расплачиваться за лечение. Потому что прежние законодательные акты в такой ситуации не работают", - заявил американский лидер.

Второй вопрос - оснащение больниц самым необходимым, в том числе стерильными халатами и масками для медперсонала, аппаратами ИВЛ для пациентов. "В течение недели, полутора от силы, начнут прибывать первые партии, но для того чтобы иметь запас, нам потребуется время. Штаты в данном случае могут сами создавать свои собственные резервы аппаратов ИВЛ", - отметил Дональд Трамп.-0-