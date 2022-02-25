Минэкономики Франции: вопрос поставок газа из РФ в Европу стратегический

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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос поставок газа из РФ в Европу стратегический. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр перед началом неформальной встречи глав экономических ведомств ЕС в Париже, сообщает ТАСС.
"Мы с европейскими партнерами намерены обсудить вопрос поставок газа. Это единственный экономический вопрос стратегического значения, - сказал министр. - За последние часы цены на газ выросли на 30%".
Он также заявил, что санкции ЕС против России затронут французские предприятия, речь может идти об автомобильной, авиационной и атомной отраслях.-0-