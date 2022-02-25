Минэкономики ФРГ: санкции против РФ однозначно будут иметь последствия для Германии

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антироссийские санкции будут иметь последствия для германской экономики в среднесрочной перспективе. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон, сообщает ТАСС.

"Это будет иметь последствия в среднесрочной перспективе для германской экономики. Это совершенно ясно. Конечно, будет рост цен и реакция на такие санкции", - сказала она.

Одновременно представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт предупредил, что жесткими санкциями против энергетического сектора РФ можно причинить больше вреда самим себе. "Энергию из России нельзя заменить быстро в пропорции один к одному", - указал он.

Штеффен Хебештрайт также заявил, что отключение РФ от SWIFT окажет существенное влияние на экономику Германии. "Отключение от SWIFT нужно было бы тщательно подготовить, это оказало бы существенное влияние на транзакции в Германии, для немецких компаний, для бизнеса с Россией, а также для оплаты поставок газа", - цитирует Штеффена Хебештрайта РИА Новости.

Ряд стран, в том числе западных, объявил о жестких санкциях против России. Рестрикции Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии направлены против финансового сектора РФ и на ограничение экспорта высоких технологий. Страны также включили в черные списки политических деятелей, представителей банковской сферы и других граждан России.-0-