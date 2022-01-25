Минэнерго Кыргызстана о блэкауте: таких крупных сбоев в энергокольце Центральной Азии ранее не было

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произошедшее сегодня массовое отключение электроэнергии стало крупнейшим сбоем в энергокольце Центральной Азии, ранее такого не происходило. Об этом заявил министр энергетики Кыргызстана Доскул Бекмурзаев, сообщает портал 24.kg.
"Произошла внештатная ситуация где-то у соседей, это форс-мажор, будет создана межгосударственная комиссия, которая установит причину", - сказал Доскул Бекмурзаев.
Минэнерго обещает восстановить подачу электроэнергии в течение двух часов.
Ранее сообщалось, что массовые отключения электроэнергии в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане произошли из-за аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии.
По последним данным, подача электроэнергии в трех странах постепенно восстанавливается. Возобновляется работа аэропортов и общественного транспорта.
В Минздраве Кыргызстана сообщили, что за время отключения электричества в системе здравоохранения обошлось без происшествий. Ранее глава ведомства сообщал о поисках дополнительных генераторов для пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких.
Ранее также сообщалось, что на горнолыжных курортах в Узбекистане во время отключения электроэнергии застряли отдыхающие. В МЧС страны сообщили, что спасатели оказали всю необходимую помощь, пострадавших нет.-0-