Минэнерго США не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэнерго США не ожидает, что страны ОПЕК+ по итогам встречи, которая пройдет 9 апреля, смогут договориться о новом сокращении добычи нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

В отчете говорится, что, несмотря на последние новости об экстренных встречах ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, EIA не ожидает повторного заключения соглашения ОПЕК+ в течение апреля.

Ведомство также понизило прогноз на 2020 год по цене на нефть почти на $10 - до $33 за баррель марки Brent.

Согласно отчету, Минэнерго США предсказывает рост мировых запасов нефти в хранилищах на 11,4 млн баррелей в сутки в II квартале 2020 года.-0-