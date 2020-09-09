Минэнерго США повысило прогноз цены нефти до $41,9

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году до $41,9 за баррель на фоне активизации бурения в сланцевых проектах. Однако в 2020 году американская добыча нефти еще не достигнет докризисного уровня, как и в 2021 году, следует из опубликованного сегодня отчета управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, сообщает ТАСС.

Добыча нефти в США весной этого года упала с 12,7 до 10 млн баррелей в сутки. Однако уже в августе EIA фиксирует рост производства до 10,8 млн баррелей в сутки.

"Рост происходит на фоне того, что операторы трудноизвлекаемой нефти возобновили бурение в ответ на благоприятную ценовую конъюнктуру", - говорится в сообщении.

Увеличение добычи в целом произошло даже несмотря на закрытие некоторых платформ в Мексиканском заливе из-за урагана "Лаура". В сентябре с учетом возобновления бурения на шельфе национальная добыча вырастет до 11,2 млн баррелей в сутки, считают в EIA.

Но в целом по году добыча в США составит, как ожидается, 11,4 млн баррелей в сутки, в 2021 году - 11,1 млн баррелей. Это меньше, чем в 2019 году, когда она достигала в среднем 12,2 млн баррелей в сутки.-0-