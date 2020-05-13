Минэнерго США считает важным снижение добычи нефти для открытия экономик

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты считают важным снижение уровня добычи нефти и рост спроса на нее для открытия мировых экономик. Об этом заявил представитель Министерства энергетики США по итогам телефонного разговора глав энергетических ведомств США и России Дэна Бруйетта и Александра Новака, сообщает ТАСС.

"Министр Бруйетт обсудил по телефону с министром Новаком стабилизацию мировых рынков нефти. Стороны отметили, что в связи с тем, что мир работает над преодолением пандемии, сокращение добычи нефти и ожидаемый рост спроса на нее снизили рыночную волатильность, - обратили внимание в министерстве. - Это особенно важно, учитывая, что экономики по всему миру начинают безопасно и ответственно открываться".

Как сообщила российская сторона, Александр Новак и Дэн Бруйетт договорились продолжить диалог. Страны ОПЕК+ 12 апреля заключили новое соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение суточной добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей, в июле-декабре - на 7,7 млн баррелей, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей.

В частности, Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие участники сделки, сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.-0-