Минфин Японии проверяет причины масштабного сбоя на Токийской бирже

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы Министерства финансов Японии начали масштабные проверки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, которая 1 октября из-за сбоя была вынуждена на целый рабочий день прекратить деятельность. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo, инспекции проходят и в помещениях компании, которая управляет этой финансовой площадкой. Представители министерства, в частности, опрашивают сотрудников биржи о деталях произошедшего.

Токийская фондовая биржа пережила 1 октября самый масштабный сбой с 1999 года, когда на ней была введена в действие компьютеризированная система совершения сделок, разработанная корпорацией Fujitsu.

Сбои в этой системе происходили и ранее. В частности, в 2005-м и в 2006 годах все операции из-за технических неполадок прерывались на несколько часов. В 2012 году из-за сбоя пришлось остановить торги по 200 позициям.

На Токийской фондовой бирже в день продается и покупается акций в среднем на 3 трлн иен (почти $29 млрд). Правительство Японии намерено усилить роль этой площадки как международного финансового центра с привлечением по возможности большего количества иностранных игроков. Поэтому оно крайне озабочено проблемами на Токийской бирже, которые могут подрывать доверие к ней международного бизнеса.-0-