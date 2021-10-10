Минимум пять человек погибли при столкновении лодки и грузового судна в Бангладеш

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек, в том числе дети, погибли в результате опрокидывания лодки, столкнувшейся с грузовым судном на реке Тураг недалеко от столицы Бангладеш Дакки. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на дежурного офицера местной службы экстренной помощи.

Недалеко от Дакки лодка с 18 людьми на борту столкнулась с грузовым судном. По словам офицера местной службы экстренной помощи, "на данный момент спасатели извлекли тела трех мальчиков, женщины и девочки". Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Подобные аварии на воде часто случаются в Бангладеш, находящейся в дельте, где пересекаются десятки рек. Эксперты связывают большинство этих несчастных случаев с плохим обслуживанием лодок, невысокими стандартами безопасности и перегруженностью судов.-0-