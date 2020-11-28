Министерство обороны Ирана подтвердило гибель физика Мохсена Фахризаде в результате покушения

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты называли отцом иранской бомбы. Западные разведслужбы считали его руководителем иранской ядерной программы, передает ВВС.

В субботу утром президент Ирана Хасан Роухани в заявлении, переданном по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль.

"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти, - сказал он. - Его мученическая смерть не остановит наши достижения".

В пятницу глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство "актом государственного террора", а советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прямо обвинил в убийстве Израиль.

Агентство Reuters сообщало, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказывается комментировать сообщения о покушении. От комментариев также отказалось министерство обороны США.

В 2010-2012 годах четверо иранских ядерных экспертов были убиты. Тегеран также обвинял в их гибели Израиль, но доказательств этому нет.

Мохсен Фахризаде, бывший профессором атомной физики Университета имени имама Хусейна и советником Министерства обороны Ирана, несколько лет назад также пережил неудачное покушение.

В 2014 году один из западных дипломатов заявил агентству Reuters: "Если Иран в какой-то момент захочет направить обогащение урана на военные цели, Фахризаде будет известен как отец иранской бомбы".

Иран всегда настаивал, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, заявил, что Тегеран оставляет за собой право "принимать все необходимые меры для защиты своего народа и его интересов".

В свою очередь Глава ООН призвал к сдержанности и заявил о необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе.-0-