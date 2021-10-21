Министр экономики Франции: рост цен продолжится в течение всего 2022 года

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что цены на энергоносители и различные товары продолжат расти в течение всего будущего года, сообщает ТАСС.

"Многие продолжают утверждать, что рост цен - это временное явление. Но все зависит от того, что подразумевать под этим словом. Лично я не вижу перспектив улучшения ситуации до конца 2022 года. И это еще оптимистичный сценарий, основанный на том, что в настоящее время происходит сильная активизация французской экономики", - отметил министр.

В ходе выступления он пояснил, что рост цен связан с нехваткой стали, алюминия, древесины, нефтепродуктов и газа. Отвечая на многочисленные вопросы относительно возможности компенсаций французам за резкий рост цен на топливо, Брюно Ле Мэр подчеркнул, что выступает за целевые меры по помощи наиболее страдающим от возникшей экономической ситуации семьям. По его словам, в случае введения дотации на машинное топливо, ее будут получать лица с низкими зарплатами, служащие и безработные.

Брюно Ле Мэр также поддержал возможное ограничение государством тарифов на электричество, растущих во Франции вот уже на протяжении нескольких недель. "Если мы ничего не предпримем, они увеличатся на 15%", - предостерег министр.-0-