Министр финансов Франции: Brexit усугубил кризис с цепочками поставок в Великобританию

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уход Великобритании с единого рынка ЕС после Brexit усугубил кризис с цепочками поставок в Соединенное Королевство. Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр на встрече G7 в Вашингтоне, пишет BBC.

"Мы столкнулись с такой же ситуацией", - сказал Ле Мэр. Он добавил, что Франция является членом единого европейского рынка и это помогает ей преодолевать проблемы с поставками. Например, при нехватке какой-либо рабочей силы Франция может пригласить специалистов из других стран ЕС.

Комментарии Бруно Ле Мэр прозвучали в связи с тем, что несколько британских розничных торговцев предупредили на этой неделе о потенциальных дефицитах в преддверии Рождества из-за заторов в портах Великобритании и отсутствия водителей грузовиков.

13 октября министры финансов G7 договорились работать в тесном сотрудничестве для преодоления кризиса, обеспечивая большую устойчивость цепочек поставок.

G7 (Большая семерка) - организация из семи крупнейших стран с развитой экономикой. Это Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Министры и официальные лица стран-участниц проводят встречи, заключают соглашения и публикуют совместные заявления о мировых событиях.-0-