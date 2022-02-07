Министр финансов Польши подал в отставку

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский подал прошение об отставке. Об этом телеканалу TVN24 сообщила представитель правящей партии "Закон и справедливость" Анита Червиньская, передает ТАСС.

По словам Аниты Червиньской, "министр взял на себя политическую ответственность за недостатки, которые имели место при введении новых налоговых принципов".

Также она добавила, что до назначения нового кандидата обязанности министра финансов будет выполнять премьер Матеуш Моравецкий.

Решение Косьчиньского об уходе в отставку сегодня было одобрено руководством партии "Закон и справедливость", бывший глава финансового ведомства являлся ее ставленником. Пост министра финансов Косьчиньский занял в ноябре 2019 года.-0-